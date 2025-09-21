Lazio ko nel derby, fischi a squadra sotto la curva

La Lazio perde il derby contro la Roma mettendo a referto la terza sconfitta in 4 partite di campionato disputate. A fine match la squadra, nonostante la sconfitta, è andata sotto la Curva Nord con Marusic e Zaccagni in testa, ma dal settore occupato dal tifo biancoceleste è arrivato qualche fischio per una prova non sufficiente a portare a casa punti. Un breve dialogo tra calciatori e tifoseria e niente magliette scambiate con i calciatori che sono rientrati negli spogliatoi delusi per la sconfitta e con i fischi dei propri tifosi.