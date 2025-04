La Lazio ha ottenuto tre punti pesanti in casa dell'Atalanta tornando in corsa per la qualificazione alla Champions: "Siamo ancora lì, vogliamo arrivare nelle prime quattro. L'importante oggi era vincere, ma il merito non è solo mio ma anche di Mandas e di tutto il gruppo. Conquistare tre punti a Bergamo è pesante e fondamentale".