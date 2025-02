Giornata di esami in casa Lazio. A tenere i biancocelesti con il fiato sospeso sono le condizioni di Valentin Castellanos. L'attaccante argentino è stato costretto a uscire a metà del primo tempo della gara casalinga contro il Napoli per un problema fisico. In giornata il "Taty" si sottoporrà a esami strumentali che riveleranno l'entità dello stop.