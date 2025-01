Lazio, il ds Fabiani: "L'arbitro? Le immagini sono lì, commentatele voi"

Il direttore sportivo Fabiani è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel e non ha nascosto un certo disappunto per la direzione di gara di Rapuano: "I ragazzi sono molto amareggiati e delusi tra virgolette da questa battuta d’arresto immeritata. Vengo per dire che hanno fatto un’ottima gara, ce l’hanno messa tutta. Purtroppo per un verso o per un altro le cose non sono andate come speravamo, da domani torneremo a lavorare e penseremo all’Europa. Penso ci siano dirigenti preposti a valutare l’arbitraggio. C’è un vecchio detto che dice ‘le immagini sono li, commentatele voi’".