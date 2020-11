Lazio, i tamponi riprocessati: Strakosha positivo, Immobile e Leiva negativi

In attesa di comunicazioni ufficiali, l'Ansa ha anticipato il risultato del riesame dei tamponi dei giocatori della Lazio processati venerdì scorso nel laboratorio di Avellino richiesto dalla Procura del capoluogo irpino. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa, le analisi hanno confermato la negativita del tampone per Immobile e Lucas Leiva. Positivo invece per Strakosha.