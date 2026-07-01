Lazio, Furlanetto operato al ginocchio: i tempi di recupero

Il portiere della Lazio, Alessio Furlanetto, "è stato sottoposto questa mattina, presso l'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli, a un intervento chirurgico di ricostruzione in artroscopia del legamento crociato anteriore del ginocchio destro". A renderlo noto è il club specificando inoltre come l'intervento "ha evidenziato l'assenza di lesioni a carico dei menischi". Il percorso riabilitativo del calciatore avrà inizio immediatamente presso il centro sportivo di Formello con la speranza di mettersi a disposizione del tecnico Gattuso nel minore tempo possibile.