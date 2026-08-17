Amichevole Juventus-Juventus Next Gen: tra i convocati di Spalletti assenti Di Gregorio Arthur e Nico Gonzalez

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati in vista della classica amichevole estiva Juventus-Juventus Next Gen in programma alle 18.00 all'Allianz Stadium.
Spiccano le assenze di Di Gregorio, Arthur e Milik: per i primi due potrebbe essere un segnale di mercato, mentre il polacco è alle prese con noie fisiche. Fuori anche Nico Gonzalez, al centro di svariati interessamenti per un eventuale trasferimento.
I convocati
1 Perin, 2 Celik, 3 Bremer, 4 Gatti, 5 Locatelli, 6 Kelly, 7 Conceicao, 8 Koopmeiners, 9 Kolo Muani, 10 Yildiz, 11 Zhegrova, 12 Douglas Luiz, 13 Boga, 15 Kalulu, 17 Alajbegovic, 19 Thuram, 20 Cambiaso, 21 Miretti, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 30 David, 32 Cabal, 42 Nava