Amichevole Juventus-Juventus Next Gen: tra i convocati di Spalletti assenti Di Gregorio Arthur e Nico Gonzalez

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati in vista della classica amichevole estiva Juventus-Juventus Next Gen in programma alle 18.00 all'Allianz Stadium.

Spiccano le assenze di Di Gregorio, Arthur e Milik: per i primi due potrebbe essere un segnale di mercato, mentre il polacco è alle prese con noie fisiche. Fuori anche Nico Gonzalez, al centro di svariati interessamenti per un eventuale trasferimento.