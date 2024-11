Dia sta bene ed è atteso nella Capitale. La punta ex Salernitana non ha contratto la malaria come emerso ieri, e pochi minuti fa è arrivato anche il comunicato del club biancoceleste. "La S.S. Lazio comunica che, a seguito dei costanti contatti fra il Club e la federazione senegalese, nella giornata di domani il giocatore Boulaye Dia farà rientro a Roma - si legge -. Pertanto l’attaccante martedì sarà a Formello per la ripresa degli allenamenti".