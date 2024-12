Lazio: esami per Pedro e Noslin, l'olandese in stampelle

Giornata di controlli in casa Lazio. Sia Pedro sia Tijjani Noslin si sono infatti recati presso la clinica Villa Mafalda per gli esami medici dopo la trasferta di Lecce dalla quale sono usciti malconci. Lo spagnolo, che lasciando la struttura ha rassicurato un tifoso che chiedeva novità sulle sue condizioni con uno "sto bene" che lascia sperare, rischia però di dover rimanere ai box sia nella sfida con l'Atalanta, in programma il prossimo 28 dicembre, sia nel derby del prossimo 5 gennaio per un fastidio muscolare. Esami anche per Noslin con l'olandese che è arrivato con le stampelle dopo il duro colpo ricevuto al 'Via del Mare' che lo aveva costretto ad uscire senza poter appoggiare il piede destro. I due, ovviamente, non hanno preso parte all'allenamento di oggi, così come Vecino alle prese con la lesione miotendinea a carico del retto femorale della coscia sinistra, e Akpa Akpro, ormai vicino al passaggio al Monza.