E' felice Boulaye Dia dopo la vittoria della Lazio col Cagliari. "Siamo contenti dei tre punti. La squadra ha giocato con sacrificio e siamo felici - ha detto l'attaccante della Lazio -. E' stata la serata perfetta per me: tre punti e gol. Siamo tutti contenti". "Siamo tutti importanti. non giocano solo gli 11 in campo, ma anche chi entra dà una plusvalenza alla squadra come ha fatto stasera Zaccagni - ha agigunto -. Siamo un bel gruppo".