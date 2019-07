"Stiamo lavorando bene con un buon ritmo e siamo tutti molto contenti di quello che stiamo facendo qui ad Auronzo. Nelle prime amichevoli abbiamo avuto buone sensazioni, anche i nuovi arrivati si stanno adattando molto bene. Siamo contenti anche per questo". Così Joaquin Correa, centrocampista della Lazio, dal ritiro dei biancocelesti traccia un bilancio della preparazione e si proietta sugli obiettivi. "Vogliamo arrivare in Champions League, lo desideriamo tanto e ci pensiamo ogni giorno - ha assicurato l'argentino ai microfoni di Lazio Style Radio - . Per centrare quest'obiettivo dobbiamo lavorare al meglio adesso per arrivare in forma fino alle ultime gare della stagione".