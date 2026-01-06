Logo SportMediaset

Calcio

Lazio, Cataldi: "Spero di riportare la Lazio in Europa, dobbiamo dare tutti di più"

06 Gen 2026 - 14:34

La partita persa contro il Napoli, in casa Lazio, "ha lasciato un po' di amarezza, soprattutto per il primo tempo, dove abbiamo avuto delle difficoltà palesi nella gestione del pallone. Sono cose in cui sappiamo di dover migliorare, il Napoli e forte sotto ogni aspetto e ha messo in evidenza tutti i nostri difetti. Fiorentina? Sarà difficilissima perchè loro sono in una situazione di classifica impronosticabile a inizio stagione. Se però guardiamo i nomi e la rosa, parliamo di una squadra forte che non ha bisogno di molte presentazioni". Così Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, ai canali ufficiali del club, parla della sfida che vedrà opposti i biancocelesti alla squadra di Vanoli. Anche se il 2026 della Lazio è iniziato con una sconfitta Cataldi spera che il nuovo anno "ci regali tanto, come riportare la Lazio in Europa, quello che mi interessa maggiormente. Sappiamo che non sarà facile e che dovremo dare tutti di più per regalare ai nostri tifosi una seconda parte di campionato importante", prosegue.

Infine un ricordo sulla propria esperienza a Firenze dove ha vissuto da vicino la vicenda legata al malore in campo di Bove: "Sono stato bene, ho ricevuto una splendida accoglienza. All'arrivo misi in chiaro la mia fede calcistica e credo che questo da parte loro sia stato apprezzato. In campo ho dato sempre tutto, sapere di aver lasciato qualcosa, è sicuramente un piacere. Abbiamo fatto un ottimo campionato, arrivando sesti, è normale poi che l'esperienza vada a finire dentro ricordi positivi e negativi, creando situazioni a volte piacevoli e a volte no. Fortunatamente, dopo è andata bene ma il momento dell'accaduto - conclude Cataldi riferendosi al malore di Bove - fu davvero intenso". 

