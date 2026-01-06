Lazio, Cataldi: "Spero di riportare la Lazio in Europa, dobbiamo dare tutti di più"

La partita persa contro il Napoli, in casa Lazio, "ha lasciato un po' di amarezza, soprattutto per il primo tempo, dove abbiamo avuto delle difficoltà palesi nella gestione del pallone. Sono cose in cui sappiamo di dover migliorare, il Napoli e forte sotto ogni aspetto e ha messo in evidenza tutti i nostri difetti. Fiorentina? Sarà difficilissima perchè loro sono in una situazione di classifica impronosticabile a inizio stagione. Se però guardiamo i nomi e la rosa, parliamo di una squadra forte che non ha bisogno di molte presentazioni". Così Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, ai canali ufficiali del club, parla della sfida che vedrà opposti i biancocelesti alla squadra di Vanoli. Anche se il 2026 della Lazio è iniziato con una sconfitta Cataldi spera che il nuovo anno "ci regali tanto, come riportare la Lazio in Europa, quello che mi interessa maggiormente. Sappiamo che non sarà facile e che dovremo dare tutti di più per regalare ai nostri tifosi una seconda parte di campionato importante", prosegue.