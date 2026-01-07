Futsal, Nazionale: 18 convocati per raduno pre-Europeo

Neanche il tempo di girare il foglio del calendario e dare primo uno sguardo al nuovo anno, che la Nazionale di futsal si trova già di fronte all'impegno più importante della stagione: Futsal EURO 2026 è ormai alle porte. Gli Azzurri, inseriti nel Gruppo D insieme ai (bi)campioni in carica del Portogallo, alla Polonia e all'Ungheria, faranno il loro esordio nella competizione sabato 24 gennaio (ore 14.30 alla Stozice Arena) proprio contro i lusitani, tornando in campo tre giorni più tardi con i polacchi (alle ore 20.30 sempre alla Stozice Arena), per poi chiudere il 29 contro i magiari (alla Tivoli Hall alle 20.30). La tredicesima edizione dell'Europeo - a cui l'Italia si è qualificata passando dallo spareggio con il Kazakistan - inizierà invece mercoledì 21 alle ore 16, con la gara d'esordio Croazia-Francia.
L'Italia comincerà il suo avvicinamento alla Slovenia da Roma: domenica 11 al Centro di Preparazione Olimpica 'Giulio Onesti' inizierà il raduno di preparazione. Il commissario tecnico Salvo Samperi ha scelto 18 calciatori, che diventeranno 17 in occasione della partenza per Lubiana fissata per lunedì 19 (l'Austria Trend Hotel farà da quartier generale degli Azzurri) con la lista da 14 da consegnare alla UEFA entro le ore 15 della vigilia della prima gara. Nessuna particolare novità nelle scelte del Ct, che ritrova Gabriel Motta (fresco vincitore della Supercoppa spagnola con il Cartagena) dopo l'infortunio che l'ha costretto al forfait nel match di dicembre con la Finlandia, confermando invece il ritorno in gruppo di Fabricio Calderolli. L'elenco dei convocati. Portieri: Jurij Bellobuono (Napoli), Carlos Dalcin (Eboli), Gianluca Parisi (Cosenza); Giocatori di movimento: Venancio Baldasso (Eboli), Matheus Barichello (Genzano) Fabricio Calderolli (Eboli), Ivan Cutruneo (Roma), Julio De Oliveira (Genzano), Giuliano Fortini (L84 Torino), Antonino Isgrò (Roma), Francesco Liberti (L84 Torino), Alex Merlim (Sporting CP), Gabriel Motta (Cartagena), Carmelo Musumeci (Catania), Michele Podda (Catania), Giovanni Pulvirenti (Catania), Italo Rossetti (Sporting Sala Consilina), Luis Turmena (Catania).