Futsal, Nazionale: 18 convocati per raduno pre-Europeo

Neanche il tempo di girare il foglio del calendario e dare primo uno sguardo al nuovo anno, che la Nazionale di futsal si trova già di fronte all'impegno più importante della stagione: Futsal EURO 2026 è ormai alle porte. Gli Azzurri, inseriti nel Gruppo D insieme ai (bi)campioni in carica del Portogallo, alla Polonia e all'Ungheria, faranno il loro esordio nella competizione sabato 24 gennaio (ore 14.30 alla Stozice Arena) proprio contro i lusitani, tornando in campo tre giorni più tardi con i polacchi (alle ore 20.30 sempre alla Stozice Arena), per poi chiudere il 29 contro i magiari (alla Tivoli Hall alle 20.30). La tredicesima edizione dell'Europeo - a cui l'Italia si è qualificata passando dallo spareggio con il Kazakistan - inizierà invece mercoledì 21 alle ore 16, con la gara d'esordio Croazia-Francia.