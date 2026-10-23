Barça-Real, Yamal bacia Mbappé: il murale scalda già il Clasico

Provocazione d'arte a Barcellona prima del Clasico: lo street artist TVBoy ritrae il bacio tra Lamine Yamal e Kylian Mbappé

23 Ott 2026 - 12:56
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Murale Yamal-Mbappé © X

Murale Yamal-Mbappé © X

In vista della caldissima sfida tra Barcellona e Real Madrid in programma domenica alle 21 (diretta in chiaro su Italia 1), il celebre street artist TVBoy ha sorpreso il centro della capitale catalana con un'opera provocatoria che ritrae Lamine Yamal e Kylian Mbappé intenti a scambiarsi un caloroso abbraccio e un bacio.

L'installazione artistica, diventata immediatamente virale sui social network e attrazione per residenti e turisti, si inserisce nel solco della produzione dell'artista volto a promuovere la pace, la fraternità sportiva e il rispetto reciproco al di là delle accese rivalità tra tifoserie.

L'opera richiama direttamente il celebre murale del 2017 realizzatosi su Passeig de Gràcia che vedeva protagonisti Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, simboleggiando ufficialmente l'inizio di una nuova era e il passaggio di testimone ai due nuovi volti copertina del Clásico spagnolo.

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