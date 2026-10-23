Investito di ritorno dall'allenamento: muore 14enne calciatore della Tritium

Il giovane talento marocchino, Rayan Lawaj, di Martinengo, è morto ieri mattina all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere stato travolto da un'auto a Ghisalba.
L'incidente è avvenuto martedì 20 ottobre, più o meno verso le 22.40, quando il 14enne calciatore della Tritium, squadra in cui militava, si trovava a bordo carreggiata all’altezza dell’incrocio tra la Provinciale e via Crocette, di rientro verso casa. Il ragazzo era solito affrontare un viaggio molto lungo di circa un'ora, di quasi 25 chilometri, per raggiungere il campo da casa.
"Non abbiamo navette o pulmini per il trasporto, e quando abbiamo saputo dove abitava gli abbiamo suggerito di entrare in una squadra vicino a casa", ha detto a La Gazzetta dello Sport il direttore sportivo della Tritium, Giuseppe Pardeo. "Abbiamo lasciato a lui la scelta ma lo diciamo a tutti: è bene giocare vicino a casa, non è possibile dover affrontare un’ora di viaggio ogni volta, a meno che non si entri nel professionismo. Ci stringiamo alla famiglia nel dolore e preghiamo per lui".