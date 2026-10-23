Investito di ritorno dall'allenamento: muore 14enne calciatore della Tritium

"Non abbiamo navette o pulmini per il trasporto, e quando abbiamo saputo dove abitava gli abbiamo suggerito di entrare in una squadra vicino a casa", ha detto a La Gazzetta dello Sport il direttore sportivo della Tritium, Giuseppe Pardeo. "Abbiamo lasciato a lui la scelta ma lo diciamo a tutti: è bene giocare vicino a casa, non è possibile dover affrontare un’ora di viaggio ogni volta, a meno che non si entri nel professionismo. Ci stringiamo alla famiglia nel dolore e preghiamo per lui".