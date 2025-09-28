Logo SportMediaset
Calcio

Lazio: Basic torna in lista Serie A, fuori Dele-Bashiru

28 Set 2025 - 14:43

Tra i convocati di Maurizio Sarri in vista della partita contro il Genoa da affrontare in una situazione d'emergenza, torna Toma Basic. Il croato, infatti, è stato reinserito nella lista della Serie A rientrando così a far parte della lista disponibile per le gare ufficiali del campionato. A fargli spazio è Fisayo Dele-Bashiru, fermo ai box a causa della lesione muscolare a carico del bicipite femorale destro che lo terrà fuori almeno fino alla prossima sosta per le nazionali. Non figurano nell'elenco dei calciatori che partiranno per la trasferta in Liguria neanche gli squalificati Belahyane e Guendouzi, così Rovella e Vecino con l'uruguaiano che non ha ancora recuperato del tutto dall'infortunio.

