Lazio, Baroni: "Rigore di Gatti? Se guardo gli altri perdo solo energie"

"Non l'ho nemmeno visto. Se guardo gli altri perdo energie. Non posso guardare quanti punti fa la Juventus o le altre. È una fragilità pensare agli altri. Io devo pensare ai punti che devo fare sul campo". Così il tecnico della Lazio, Marco Baroni, risponde a chi gli chiede della corsa Champions e se secondo lui il tocco di mano di Gatti in Como-Juventus fosse rigore. "Io guardo il Como e basta, e dico che Fabregas fa un bel calcio. Le sue parole di ieri non le commento", ha aggiunto in riferimento alle polemiche dell'allenatore spagnolo. Focalizzandosi sulla gara contro il Monza ha spiegato: "È una partita ad alto rischio, sappiamo come loro siano in difficoltà, ma è una squadra comunque centrata. Dovremo essere concentrati sulla prestazione e volerla con determinazione. Servono ritmo e voglia. La Lazio è una squadra che vince quando gioca bene, non è nelle nostre corde vincere stando bassi davanti la porta". Infine sull'assenza di vittorie da quasi due mesi e mezzo all'Olimpico ha concluso: "Non vincere in casa ci fa male, ci dà fastidio. Per questo domani sembra che sarà facile mentre invece non lo sarà per niente. Serve la miglior prestazione della Lazio. Pellegrini? Porta aperta".