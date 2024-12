Lazio, Baroni: "Oggi prestazione importante, orgoglioso della squadra"

"La squadra anche oggi ha fatto una prestazione importante, sotto tutti i punti di vista. Abbiamo avuto dal punto di vista tecnico la capacità di mettere in difficoltà l'Atalanta, devo fare veramente i complimenti ai ragazzi. In questo momento abbiamo qualche difficoltà di organico ma i ragazzi in queste difficoltà sono straordinari, c'è dedizione, compattezza, voglia. Sono orgoglioso di questa squadra". Così il tecnico della Lazio, Marco Baroni, dopo l'1-1 di stasera contro l'Atalanta. "Il primo tempo è stato di altissimo livello, loro non hanno mai tirato in porta, potevamo chiudere la partita. La squadra deve crescere con questo tipo di identità, oggi era una partita difficile ma la sqaudra l'ha interpretata nella maniera giusta, come volevo e come volevamo", ha aggiunto Baroni. "Ora stacchiamo due giorni e poi inizieremo a lavorare per farci trovare pronti per il derby", ha poi sottolineato Baroni in vista della prossima sfida di campionato, contro la Roma.