Lazio, Baroni: "Presi due gol evitabili, la Fiorentina ha perso tempo"

Marco Baroni non nasconde una certa delusione dopo la sconfitta casalinga contro la Fiorentina. "È un'occasione persa, peccato. Abbiamo sbagliato qualcosa nel primo tempo, abbiamo preso due gol evitabili. Nel secondo tempo e anche nel primo abbiamo avuto buone occasioni non sfruttate, nel secondo la squadra ha giocato con grande veemenza e ha creato. Siamo dispiaciuti per la sconfitta. Per mentalità e qualità di gioco nel secondo tempo, la squadra ha fatto molto bene - ha spiegato a Dazn l'allenatore della Lazio -. Non dobbiamo guardare la palla ma dare riferimenti, c’era densità in area, siamo stati sulla palla profonda, avevamo i centrocampisti alti, abbiamo recuperato ma bisogna essere più attenti. Quando ho parlato di gol evitabili, quando parti cosi non è facile rimettere la partita, per come è rientrata nel secondo tempo, non era facile con una Fiorentina bassa, ha saputo perdere tempo, la squadra è rimasta in partita e ha creato tantissimo. Dobbiamo essere più attenti, due tiri due gol. La squadra nel secondo tempo ha creato moltissimo, non voglio parlare di fortuna, un pochino di lucidità ci avrebbe permesso di rimettere in piedi la partita". Sull'espulsione. "Ho sbagliato ma non ho protestato, mi piacerebbe che si giocasse di più. Con più tempo effettivo, ho protestato solo su questo, sulla perdita di tempo che penalizza lo spettacolo".