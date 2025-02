Lazio, Baroni: "Arbitri? Tutto il movimento deve migliorare'

"Credo che tutto il movimento deve lavorare per migliorarsi, non solo le squadre. La stessa attenzione che rivolgo alla mia compagine la avranno gli organi competenti per migliorare o puntualizzare qualcosa. Il tema è che ci sono dei regolamenti e ci dobbiamo muovere tutti all'interno di questi. Il calcio non è mio, non è delle società, ma della gente e dobbiamo sostenerlo tutti". Il tecnico della Lazio, Marco Baroni, esprime così il proprio pensiero in conferenza stampa in merito alle polemiche che hanno coinvolto gli arbitri con protagonista la Lazio stessa nella partita di Coppa Italia contro l'Inter. Parlando poi della sfida al Milan, Baroni afferma come quella di Conceicao sia "una squadra fortissima, è una delle più forti se parliamo di individualità. Il Milan è una pretendente al quarto posto, per noi è un impegno severo ma bellissimo da affrontare viso a viso". Sulla mancanza di gol, invece, Baroni ammette come questo sia "responsabilità della squadra. Castellanos è importante, ma è la squadra che deve avere la soluzione. Tchaouna e Noslin non hanno fatto male, dobbiamo sostenerli. Sono ragazzi che hanno dato un contributo importante e che potrebbero arrivare a dare quello di qualche loro predecessore", prosegue. Infine, in merito al processo di crescita della squadra, il tecnico sottolinea che "le critiche fanno parte del gioco, noi lavoriamo sui nostri limiti. Siamo una bella squadra che fa un buon calcio, non siamo ancora una grande squadra ma lavoriamo ogni giorno per diventarlo. Siamo ambizioni ma nella misura dell'andare passo dopo passo. Per questo i confronti con le grandi squadre ci stimolano", conclude.