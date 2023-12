Lautaro stuzzica la Juve: "A volte vince senza giocare bene..."

LEADER NERAZZURRO

L'attaccante dell'Inter dopo la vittoria con la Lazio: "L'obiettivo nostro è conquistare tutto"

Lautaro Martinez è sempre più leader dell'Inter e incontrastato re dei cannonieri nel 2023. Con il gol che ha sbloccato Lazio-Inter, l'argentino è salito a 37 gol nell'anno solare in tutte le competizioni. Tutte reti di colore nerazzurro, visto che incredibilmente è rimasto a secco con la nazionale argentina. In questo campionato, viaggia a gonfie vele: è arrivato a 15 gol in 16 partite. Nel post partita dell'Olimpico, il capitano interista ha parlato da leader stuzzicando i rivali juventini: alcune vittorie della squadra di Allegri- la sua opinione- non sono state brillanti.

"Dopo il pari della Juve cosa ci siamo detti nello spogliatoio? Niente- ha detto Lautaro- la Juventus ha qualità e grande livello di giocatori, a volte vince senza giocare bene, ma sono lì e quindi vedremo nel prosieguo del campionato. Noi però dobbiamo pensare a noi stessi e questo vantaggio è importante a livello psicologico per il nostro gruppo che non è composto da 11 elementi, ma da 25".

L'attaccante di Bahia Blanca ha parlato anche dell'intesa con Thuram che ha garantito all'Inter dopo 16 giornate la bellezza di 22 gol: "Si è messo a disposizione della squadra. Con lui parlo tanto e questo è un aspetto importante. Avere un dialogo e un'amicizia serve a rendere in campo le cose più facili. Non parlo solo di lui: creare l'amicizia dietro al gruppo è importante, essere una famiglia è fondamentale. L'Inter è tornata a lottare per cose importanti in questi sei anni, dobbiamo dare continuità".

Qualcuno dice che l'Inter sottovaluti la Champions per puntare tutto sulla secondo stella in campionato, ma Lautaro sgombra il campo da ogni dubbio: "Lottiamo insieme per tutti i grandi traguardi, vogliamo sempre vincere, non importa se siamo in seconda fascia: per vincere dobbiamo farlo con ogni squadra".