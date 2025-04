Lautaro, numeri da top. La Pasqua... di Tudor

TOP TORO – Continuano a stupire i numeri di Lautaro Martinez. Con il gol di sabato al Cagliari il Toro di Bahia Blanca tocca quota 20 tra campionato e coppe. Ed è la quarta stagione consecutiva che va in doppia cifra con davanti il numero 2: 25 le reti nel 2021-22, 28 nel 2022-23, 27 nel 2023-24 e appunto 20 in questa annata che deve ancora essere completata. Mancano 6 giornate in Serie A, almeno una partita in Champions (ma potrebbero essere… 4) e almeno una in Coppa Italia (ma potrebbero essere… 2). Senza contare il Mondiale per Club che vedrà i nerazzurri impegnati minimo tre volte a giugno: contro i messicani del Monterrey, i giapponesi degli Urawa Reds e gli argentini del River Plate. Insomma, numeri lautariani da aggiornare e ritoccare. Colpiscono anche quelli europei: Martinez in questa edizione della Champions è già a quota 7 e sono 19 i gol in totale nel trofeo più iconico del mondo. Di questi 19 poi ben 11 Lautaro li ha rifilati a squadre prestigiose vincitrici di almeno un’edizione di Champions League: 2 a Barcellona e Borussia Dortmund; 1 a Real Madrid, Liverpool, Benfica, Milan, Stella Rossa, Feyenoord e Bayern Monaco. Violando templi sacri del football come il Camp Nou, il Westfalenstadion, Anfield, il De Kuip e l’Allianz Arena.