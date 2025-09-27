Lautaro Martinez tifa per atleti Winners Cup: "Forza ragazzi"

La Winners Cup, il torneo di calcio riservato a ragazzi e ragazze in cura o dimessi dai reparti di oncologia pediatrica, "porta in campo la forza, il coraggio e la voglia di non mollare mai". Parola di Lautaro Martinez, il capitano dell'Inter che oggi ha accolto con un video messaggio le 16 squadre partecipanti al Centro Sportivo Sandro Pertini di Cornaredo (Milano). Organizzato dall'Inter, in collaborazione con l'Istituto dei Tumori e il Csi Milano, il torneo porta in campo 250 giovani pazienti oncologici provenienti, oltre che da tutta Italia, da Olanda, Germania e Grecia. Sugli spalti mezzo migliaio di spettatori, provenienti soprattutto dagli oratori della Lombardia. "Divertitevi, fate squadra e soprattutto godetevi ogni momento - aggiunge il campione del Mondo argentino -. Forza ragazzi e forza Winners Cup".