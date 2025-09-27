Logo SportMediaset
Calcio

Lautaro Martinez tifa per atleti Winners Cup: "Forza ragazzi"

27 Set 2025 - 19:43

La Winners Cup, il torneo di calcio riservato a ragazzi e ragazze in cura o dimessi dai reparti di oncologia pediatrica, "porta in campo la forza, il coraggio e la voglia di non mollare mai". Parola di Lautaro Martinez, il capitano dell'Inter che oggi ha accolto con un video messaggio le 16 squadre partecipanti al Centro Sportivo Sandro Pertini di Cornaredo (Milano). Organizzato dall'Inter, in collaborazione con l'Istituto dei Tumori e il Csi Milano, il torneo porta in campo 250 giovani pazienti oncologici provenienti, oltre che da tutta Italia, da Olanda, Germania e Grecia. Sugli spalti mezzo migliaio di spettatori, provenienti soprattutto dagli oratori della Lombardia. "Divertitevi, fate squadra e soprattutto godetevi ogni momento - aggiunge il campione del Mondo argentino -. Forza ragazzi e forza Winners Cup".

01:48
Allegri contro Conte

01:54:55
Atletico Madrid-Real Madrid: partita integrale

02:22
DICH CONTE PRE MILAN

03:27
DICH GASPERINI PRE VERONA 27/9 DICH

01:00
DICH GROSSO PRE UDINESE 27/9 DICH

01:21
Pioli striglia i Viola

01:17
Kane fa 100 e record

01:59
Oggi il derby di Madrid

01:14
Oggi Cagliari-Inter

01:44
Chiamatelo Dottor Marotta

01:40
L'Atalanta allo Stadium

01:37
L'occasione di Adzic

01:26
Domani Milan-Napoli

02:01
Juve, ora c'è l'Atalanta

02:00
Domani Milan-Napoli

01:48
Allegri contro Conte

