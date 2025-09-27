Genoa, Messias salta la Lazio per affaticamento

Nessuna lesione ma un affaticamento muscolare all'adduttore della gamba sinistra per Junior Messias che giovedì sera durante la gara di Coppa Italia contro l'Empoli era stato costretto al cambio nell'intervallo. Gli esami di rito hanno dunque escluso danni maggiori confermando la decisione del giocatore che al primo fastidio aveva preferito fermarsi. Messias salterà dunque la sfida con la Lazio e verrà rivalutato per la successiva gara contro il Napoli. Ma considerando i problemi fisici delle ultime due stagioni e con la sosta in arrivo proprio dopo la gara di Napoli è probabile che il giocatore non venga rischiato fino allo stop per le nazionali. Contro la Lazio sarà sicuramente assente anche Onana mentre Cornet ha ricominciato a lavorare in gruppo ma non ha ancora il ritmo gara e la forma migliore. In dubbio invece Ostigard che uscito acciaccato dalla sfida con il Bologna in campionato potrebbe godere di un turno di riposo non essendo ancora al meglio e avendo sostenuto solo oggi il primo allenamento settimanale completo con i compagni.