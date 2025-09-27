Infantino fa auguri a Totti: "Ha reso semplice l'impossibile"

"Re di Roma, Campione del Mondo. Hai esteso i confini del calcio, rendendo semplice l'impossibile. Hai preso il pallone, restituendolo alla gente - la tua gente, perché sei sempre stato il ragazzo del popolo - sotto forma di stupore e magìa. Hai vissuto e giocato nel nome e per conto della fantasia. Oggi porti la tua classe nella squadra delle Legends Fifa. Buon compleanno Francesco Totti, numero 10 in ogni tuo pensiero, vincitore della Coppa del Mondo Fifa nel 2006 con l'Italia". Così in un post corredato da un video che ne ritrae le gesta, il presidente della Fifa Gianni Infantino fa gli auguri a Francesco Totti per i suoi 49 anni compiuti oggi. "Fra le tue frasi iconiche: 'Mo je faccio er cucchiaio'. E allora: mo te faccio gli auguri", aggiunge il numero uno del calcio mondiale.