Lautaro e le Olimpiadi: "Ci sono". Ma il calendario spaventa l'Inter

Lautaro Martinez alle Olimpiadi di Parigi 2024? Nell'intervista a TycSports il capitano dell'Inter ha dato grande disponibilità sulla possibile convocazione: "Se il ct Mascherano vorrà contare su di me sarò sempre a disposizione. Poi non dipende da noi, ma faremo del nostro meglio". La dimostrazione di grande attaccamento alla maglia Albiceleste però in qualche modo può spaventare il club nerazzurro perché, in tal caso, per il Toro significherebbe fare due anni "in apnea" dopo che già la scorsa stagione, tra l'altro col Mondiale in Qatar di mezzo, era finita molto tardi con la finale di Champions.