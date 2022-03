Latina, malore durante l'allenamento: 15enne muore in campo

La passione per il calcio e un vita che si spezza a soli 15 anni. Tragedia giovedì pomeriggio a Priverno, centro in provincia di Latina, dove un giovane calciatore è morto nel corso dell'allenamento con la squadra under 15. Un dramma avvenuto sotto gli occhi della madre che come ogni giovedì aveva accompagnato il figlio sul campo San Lorenzo. La seduta di allenamento stava proseguendo in modo tranquillo ma in pochi istanti la situazione è tragicamente cambiata. Matteo P., residente a Bassiano, mentre correva sul terreno di gioco si è improvvisamente accasciato.

Getty Images