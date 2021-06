John Elkann e Andrea Agnelli ricordano Boniperti: "Leggenda per tutti"

John Elkann ha parlato di Giampiero Boniperti: "Voglio dedicare a Boniperti un pensiero di affetto e di gratitudine per le emozioni che da giocatore ha regalato non solo agli juventini, ma a tutti gli appassionati di calcio. Anche da dirigente, ha continuato a scrivere pagine indimenticabili della storia della Juventus. La sua memoria rimarrà per sempre nel cuore di tutti noi." Andrea Agnelli ha invece rievocato il momento in cui lo conobbe: "Quel giorno negli anni ottanta, quando ricevo un telegramma in occasione di una vittoria della Sisport contro il Torino… quel giorno scopro Boniperti, quel giorno scopro il terzo elemento di Juve che entra in me. Leggenda per tutti".