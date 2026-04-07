Lahm critica Bundesliga: "Germania rischia restare indietro come Italia"

Secondo Philipp Lahm, campione del mondo a Rio 2014 e stella del Bayern Monaco, il calcio tedesco deve stare attento a non perdere il contatto con l'élite internazionale. "L'Italia è già rimasta indietro. Se la Germania continua su questa strada, la stessa sorte ci attende", ha scritto il 42enne nella sua rubrica sul quotidiano inglese The Guardian, riferendosi alle scarse prestazioni dei club tedeschi e italiani in Champions League.Il quarantenne è infastidito dal ritorno della classica marcatura a uomo, che ha notato con sempre maggiore frequenza in Bundesliga. Ritiene che l'Atalanta abbia riproposto questa tattica vincendo l'Europa League nel 2024. "Mi stupisce che così tanti difensori seguano gli avversari persino in bagno; lo fa persino il Bayern Monaco", si è lamentato il campione del mondo del 2014.