La Fiorentina rimane in Sardegna, sarà ospitata dal Cagliari

La Fiorentina non torna a casa, e rimane a Cagliari in vista del recupero fissato per mercoledì alle 18.30. Ma c'è un problema: non trova un campo idoneo per gli allenamenti di rifinitura. E allora interviene il Cagliari: offerta al club viola la disponibilità dei campi del centro sportivo rossoblù ad Assemini: Fair play tra le due società. Così la Fiorentina si allenerà al Crai Sport Center nella mattinata di domani, mentre l'allenamento della squadra di Davide Nicola è fissato invece al pomeriggio. Una soluzione di emergenza legata allo stop al campionato per la scomparsa di Papa Francesco. La gara era in programma alle 15 di ieri, ma quando è arrivata la prima notizia sulla sospensione delle partite della Serie A, la comitiva viola ha raggiunto l'aeroporto di Elmas per tornare a casa. A stretto giro peró è arrivata la seconda notizia: recupero fissato per mercoledì alle 18.30. E quindi cambio di programma: la squadra è ritornata in città. Ma ha avuto difficoltà a trovare all'ultimo momento un campo disponibile. A quel punto il Cagliari ha deciso di prestare il suo centro sportivo. Per evitare interferenze campo ai viola di mattina, e ai rossoblù nel pomeriggio.