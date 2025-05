La Virtus Entella adegua lo stadio alla Serie B: iniziano gli interventi

La Virtus Entella ha dato il via ai lavori di adeguamento dello stadio "Sannazzari" alle normative della Serie B. La squadra di Chiavari ha vinto il proprio girone in Serie C e si è guadagnato il ritorno nella serie Cadetta dopo 4 anni. Secondo quanto riportato dal Secolo XIX, l'intervento prevede il cambio del manto sintetico, il potenziamento dell'impianto di illuminazione. I tempi per la conclusione delle opere sono di 45 giorni e il costo previsto è di 650.000 a carico della società del presidente Gozzi.