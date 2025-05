Domenica festa in centro per la Coppa Italia al Bologna

Per organizzare la festa con i tifosi rossoblù, dopo la vittoria della Coppa Italia da parte del Bologna, "stiamo lavorando per la giornata di domenica". Lo ha detto il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, facendo il punto sulle attività svolte dal Comune a otre tre anni dall'inizio del suo mandato al padiglione Filla, all'interno dei giardini della Montagnola a Bologna. "Stiamo definendo il percorso - aggiunge il primo cittadino - per avere un pullman scoperto e farlo arrivare in centro. Stiamo lavorando molto bene con il Bologna Fc e con le forze dell'ordine e anche a Napoli stanno facendo un percorso simile. Facciamo il massimo per stare vicino ai tifosi e alla squadra". "Il Bologna Fc - dice Lepore - si era dato 10 anni per arrivare in Europa e vincere la Coppa Italia. Tanti sacrifici, tante sconfitte, tante sofferenze e momenti in cui si pensava di non farcela, ma alla fine al Coppa è arrivata ed è una grande squadra quella che festeggiamo nel prossimi giorni. La città di Bologna sta vivendo un'esperienza simile: tanti sacrifici e impegno, ma dall'anno prossimo si comincia a vedere la fine di un campionato che possiamo vincere con la fine dei cantieri per il tram". Lepore scherza anche sul paragone con l'allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano. "È Italiano che deve firmare il contratto - dice Lepore - io mi ricandido al prossimo mandato, l'ho già detto".