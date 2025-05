Coppa Italia: domenica la sfilata del Bologna in città

Il sindaco di Bologna Matteo Lepore ha svelato la data della festa in città per la vittoria della Coppa Italia: "Stiamo lavorando per la giornata di domenica". Il primo cittadino ha così continuato sull'organizzazione della celebrazione: "Stiamo definendo il percorso per avere un pullman scoperto e farlo arrivare in centro. Stiamo lavorando molto bene con il Bologna FC e le forze dell'ordine". Il Sindaco ha parlato anche del percorso che sta facendo la società di Saputo: "Il Bologna si era dato 10 anni per arrivare in Europa e vincere la Coppa Italia. Tanti sacrifici, tante sconfitte, tante sofferenze e momenti in cui si pensava di non farcela, ma alla fine la Coppa è arrivata ed è una grande squadra quella che festeggiamo nel prossimi giorni".