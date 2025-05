Goldaniga: "Fabregas fondamentale, mi ha fatto crescere dal primo giorno"

“Mister Fabregas è stato fondamentale fin dal primo giorno del mio arrivo a Como. Mi ha fatto crescere, mi ha fatto imparare giorno dopo giorno e mi ha trasmesso la sua mentalità vincente. Uno degli aspetti in cui sono sicuramente migliorato è la gestione della palla. Abbiamo anche lavorato molto sulla fase difensiva, in particolare nel mantenere sempre alta la linea. Chiudere al decimo posto con il Como è una grandissima soddisfazione, ma deve rappresentare soprattutto un punto di partenza per la prossima stagione”. Edoardo Goldaniga, difensore centrale del Como 1907, ha racconta il proprio percorso di crescita dal suo approdo in riva al Lario, sottolineando il lavoro svolto sulla linea difensiva, protagonista di 5 clean sheet nel girone di ritorno e di una striscia di imbattibilità che dura da 8 partite.