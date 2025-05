Bolivia, Santa Cruz ospiterà la finale della Coppa Sudamericana

La finale unica della Coppa Sudamericana 2025 si svolgerà nella città boliviana di Santa Cruz, il prossimo 22 novembre. "La Bolivia sarà ospite nell'anno in cui celebra il suo bicentenario (dell'indipendenza, il 6 agosto del 1825) ed il centenario della Federazione boliviana di calcio, la Fbf", ha annunciato Alejandro Domínguez, presidente della Conmebol, la Uefa sudamericana, sul suo account ufficiale di X. L'annuncio è arrivato poco dopo la visita di Domínguez insieme al presidente della Bolivia, Luis Arce, allo stadio di Santa Cruz "Ramón Tahuichi Aguilera", che ospiterà la finale della Coppa Sudamericana, vinta lo scorso anno dagli argentini del Racing Club per 3-1 contro i brasiliani del Cruzeiro nello stadio La Nueva Olla di Asunción, la capitale del Paraguay. Sarà la prima volta che la Bolivia ospita una finale unica. Lo stadio ha una capienza di circa 35 mila spettatori e Santa Cruz de la Sierra si trova a poco più di 400 metri sul livello del mare e, quindi, non ha un'altitudine che influisce sulle prestazioni delle squadre, a differenza ad esempio di La Paz. La Coppa Sudamericana sta per chiudere la sua fase a 8ì gironi, manca l'ultima giornata, che si disputerà tra il 27 ed il 29 maggio, e la Conmebol sorteggerà gli ottavi di finale il prossimo 2 di giugno.