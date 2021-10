La Vezzali "apre" gli impianti sportivi: "Deroga 100% capienza per Italia-Svizzera"

LA DECISIONE

La sottosegretaria allo sport: "Ho già presentato la richiesta al Cts per gli impianti all'aperto e al chiuso"

"Ho già presentato la richiesta al Cts per gli impianti all'aperto e al chiuso chiedendo il 100%. Vista l'andatura epidemiologica, la situazione ci consente di aprirci ulteriormente. Nella fase di transizione farò una deroga per Italia-Svizzera". Lo ha annunciato la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali al termine dell'incontro con il Coni a Largo Chigi. Le fa eco il presidente della Figc, Gabriele Gravina: "Capienza al 100% per Italia-Svizzera? Siamo a buon punto, sono sicuro che avremo un bello stadio". Getty Images

Per la gara decisiva delle qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 in programma il 12 novembre l'Italia di Mancini potrà dunque contare sul supporto del 100% del pubblico azzurro dell'Olimpico. Una svolta attesa da tempo dal mondo del calcio e non solo. Oltre ad andare verso una riapertura totale degli stadi, infatti, la Vezzali ha lasciato intendere che la deroga per la partita della Nazionale anticiperà l'estensione della capienza a tutti gli impianti sportivi, all'aperto e al chiuso. "Le Atp Finals di Torino? Stiamo lavorando anche su quello", ha confermato la sottosegretaria allo sport.

"È stato un incontro molto costruttivo, anche alla luce di quello che e' stato approvato in cdm, una norma da me fortemente caldeggiata che pone fine al gap risalente al governo precedente, vale a dire il taglio per gli organismi sportivi di oltre 19 mln di euro", ha continuato la Vezzali parlando dell'incontro con la delegazione del Coni sulle istanze del mondo dello sport. "Questa norma mette a disposizione circa 27 milioni agli organismi sportivi e i contributi federali non subiranno alcun taglio", ha precisato.

Vezzali ha inoltre annunciato che e' in arrivo l'ok in legge di Bilancio delle due ore settimanali di educazione fisica per la scuola primaria: "Siamo a buon punto - conferma la sottosegretaria - sono pragmatica e concreta e quando mi pongo un obiettivo cerco di raggiungerlo. Dal prossimo anno a settembre riusciremo ad inserire le scienze motorie alla quarta e quinta elementare, e nell'arco di tre anni sarà estesa dalla prima elementare. Un piccolo passo che ha un significato notevole".