La Uefa nomina Stéphanie Frappart nuova Responsabile Arbitrale

25 Giu 2026 - 16:12
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La Commissione Esecutiva della Uefa ha nominato Stéphanie Frappart nel ruolo di Responsabile Arbitrale all'interno della Commissione Arbitrale Uefa. Frappart ha costruito una delle carriere arbitrali più prestigiose del calcio moderno. Arbitro internazionale dal 2010, ha diretto oltre 100 partite Uefa nel corso di una carriera caratterizzata da continuità, professionalità e da una serie di designazioni storiche, tra cui la Supercoppa Uefa 2019 tra Liverpool e Chelsea a Istanbul, quando divenne la prima donna ad arbitrare una finale maschile organizzata dalla Uefa. È stata inoltre la prima donna a dirigere una partita della Ligue 1 maschile, una gara della Uefa Champions League maschile e un incontro della Coppa del Mondo Fifa maschile, consolidando ulteriormente il suo status tra gli ufficiali di gara più affermati a livello internazionale. Nel suo nuovo incarico, Frappart contribuirà allo sviluppo strategico dell'arbitraggio in Europa, supportando il lavoro della Uefa nelle designazioni arbitrali, nel monitoraggio delle prestazioni, nell'indirizzo tecnico e nella formazione continua degli ufficiali di gara impegnati nelle competizioni Uefa. La Uefa desidera inoltre ringraziare la Responsabile Arbitrale uscente, Dagmar Damková, per il significativo contributo fornito all'arbitraggio d'élite nel corso degli anni. La sua dedizione, competenza e il servizio prestato sono stati particolarmente apprezzati e valorizzati.

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