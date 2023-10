La Torres non si ferma più: solo il Psv a punteggio pieno come lei in Europa

E' Matteo Liviero, ex di turno (è cresciuto nel settore giovanile dei bianconeri), a trascinare la Torres in questa clamorosa cavalcata nel girone B della Serie C. La formazione sarda, guidata da mister Greco, ha infatti vinto 1-0 ad Alessandria contro la Juve Next Gen e infilato la sesta vittoria in altrettante gare di campionato, proseguendo una striscia immacolata che in Europa è paragonabile solamente a quella del Psv, a punteggio pieno in Eredivisie con sette vittorie su sette gare (23 gol fatti e 2 subiti). L'impresa dei sardi è resa tanto più grande da un finale complicato per via dell'espulsione di Kubaji a venti minuti dalla fine che ha costretto Zaccagno a superarsi nel recupero con una parata impossibile.