La Supercoppa italiana ancora in Arabia. Lo "conferma" la Juve

L'INDISCREZIONE

La Supercoppa italiana si giocherà, ancora una volta, in Arabia Saudita. Manca ancora l'ufficialità, ma pare essere questa la decisione della Lega Seie A. A "confermare" l'indiscrezione il direttore operativo della Juventus Giorgio Ricci durante l'assemblea dei soci: "Relativamente alla Supercoppa, non siamo noi a doverlo ufficializzare, ma a breve non mancherà l'ufficializzazione da parte della Lega. Si giocherà in Arabia Saudita verosimilmente nel mese di dicembre".

Ancora la data e la sede non sono ufficiali, ma probabilmente non ci saranno sorprese. La scelta del luogo si rifà al contratto siglato lo scorso anno tra gli arabi e la Lega di Serie A che prevede che 3 edizioni in 5 anni si giochino proprio in Arabia Saudita. Gli arabi avrebbero esercitato l’opzione presente nell’accordo per avere subito nel loro Paese una seconda edizione, dopo il successo di pubblico avuto con la sfida fra Juventus e Milan della passata stagione.

Un match che aveva scatenato non poche polemiche e non per ciò che era accaduto sul rettangolo verde: disputare una finale tutta italiana in un Paese dove le donne subiscono pesanti discriminazioni e sono ammesse allo stadio solo da gennaio dello scorso anno (anche se con alcune ristrettezze) è inammissibile.