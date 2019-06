La Serie A vota contro la Superlega, solo la Juve è favorevole

10/06/2019

Urbano Cairo si è fatto portavoce del pensiero delle società italiane. "Eca e Uefa devono meditare su come si stiano coalizzando tutte le leghe contro un progetto che non piace a nessuno. Cosa intendo? Questa proposta deve essere ritirata. E mi fermo qui ma altri sono andati oltre", ha detto il presidente del Torino.



E per molti suoi "colleghi", le dimissioni di Aleksander Ceferin, numero uno della Uefa e vicepresidente Fifa, a questo punto sarebbero consequenziali. Anche se su questo aspetto, il presidente della Lega, Gaetano Micciché, ha frenato: "Non ho chiesto le dimissioni di Ceferin, ho fatto solo una battuta in assemblea. Ma i comunicati delle principali leghe europee sono tutti molto duri contro l'operato Uefa che ne deve tenere conto. Se c'è una considerazione a tappeto, totalmente contraria, bisogna farsene una ragione e ci deve essere un ripensamento su alcuni errori comportamentali".