Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Calcio

La Serie A di nuovo in chiaro su DAZN con Milan-Roma

27 Ott 2025 - 18:02
© sportmediaset

© sportmediaset

Dopo gli appuntamenti della scorsa stagione, la Serie A torna in chiaro su DAZN e lo fa con una sfida da alta classifica: Milan-Roma della decima giornata. Il match, in programma domenica 2 novembre alle 20:45, sarà disponibile per tutti: per vedere la partita gratuitamente su DAZN sarà sufficiente registrarsi sulla piattaforma inserendo il proprio indirizzo mail. I tifosi poi potranno sintonizzarsi su DAZN per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio smartphone. Come in passato, per una migliore esperienza, DAZN consiglia sempre di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app e di sintonizzarsi alla partita il prima possibile. Per chi è già abbonato a DAZN non cambierà nulla e potrà accedere al servizio in qualsiasi momento, mentre la visione gratuita in diretta delle partite di Serie A per chi non possiede un abbonamento alla piattaforma sarà possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti

La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Pierluigi Pardo ed Emanuele Giaccherini

Ultimi video

01:43
DICH ALLEGRI PRE ATALANTA DICH

Allegri: "Pensiamo solo all'Atalanta. Ecco chi recuperiamo"

02:01
SRV RULLO INTER LAUTARO NOTIZIA MKHITARYAN (MUSICATO) 27/10 SRV

Voglia di rivincita: l'Inter si aggrappa al suo "Toro"

01:53
SRV RULLO VIGILIA NAPOLI VERSO LECCE 27/10 SRV EDL OK

La vigilia di Lecce-Napoli: scelte e pensieri di Conte

01:22
CLIP RULLO TACCHINARDI SU TUDOR 27/10 SRV

Tacchinardi: "Dispiace per Tudor, ma la scelta è giusta: serve una scossa"

01:40
DICH JURIC PRE MILAN DICH

Juric: "MI dispiace molto per Tudor, era un uomo da Juve"

00:34
MCH LEVERKUSEN-FRIBURGO 2-0 MCH

Bayer Leverkusen, 2-0 al Friburgo: gli highlights

02:33
SRV RULLO JUVE, TUDOR STORY (MUSICATO) 27/10 SRV

La Juventus e Tudor: un grande amore finito male

01:31
Juve, altra sconfitta

Trevisani: "Tudor era fuori dalla Juve già da 10 giorni, ecco perché"

01:14
Il primo gol in Serie A

Il primo gol in Serie A

01:29
Domani Atalanta-Milan

Domani Atalanta-Milan

01:51
Rivoluzione alla Juve

Rivoluzione alla Juve: via Tudor

01:33
È tornato McTominay

Il Napoli ritrova McTominay

01:29
Inter, che cosa resta

Inter, che cosa resta: Lautaro chiamato al riscatto

00:15
DICH ALLEGRI SU ESONERO TUDOR DICH

Allegri: "Dispiace per l'esonero di Tudor, è un ottimo allenatore"

01:11
DICH ALLEGRI SU ALTRO DICH

Allegri: "La nostra stagione si decide in 2 mesi"

01:43
DICH ALLEGRI PRE ATALANTA DICH

Allegri: "Pensiamo solo all'Atalanta. Ecco chi recuperiamo"

I più visti di Calcio

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

Real Madrid-Barcellona 2-1: gli highlights

MCH GOL 950 DI RONALDO MCH

Cristiano Ronaldo segna il 950° gol in carriera

CURIOSITÀ CONFERENZA CHIVU 24/10 SRV

Nemico in conferenza: Chivu attaccato dalle cimici

Domenica Real-Barcellona

Domenica Real-Barcellona

Juve, altra sconfitta

Trevisani: "Tudor era fuori dalla Juve già da 10 giorni, ecco perché"

DICH GILARDINO POST MILAN DICH

Gilardino: "Sono inc... per il risultato"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:12
Pisa, mano fratturata per Albiol: salta la Lazio
18:11
Serie A, Holm squalificato per una giornata
18:02
La Serie A di nuovo in chiaro su DAZN con Milan-Roma
17:20
Milan, Allegri: "Modric? Più sta in campo e meglio è"
16:19
Comitato Sì Meazza manda diffida a notai contro rogito vendita