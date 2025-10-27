La Serie A di nuovo in chiaro su DAZN con Milan-Roma

Dopo gli appuntamenti della scorsa stagione, la Serie A torna in chiaro su DAZN e lo fa con una sfida da alta classifica: Milan-Roma della decima giornata. Il match, in programma domenica 2 novembre alle 20:45, sarà disponibile per tutti: per vedere la partita gratuitamente su DAZN sarà sufficiente registrarsi sulla piattaforma inserendo il proprio indirizzo mail. I tifosi poi potranno sintonizzarsi su DAZN per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio smartphone. Come in passato, per una migliore esperienza, DAZN consiglia sempre di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app e di sintonizzarsi alla partita il prima possibile. Per chi è già abbonato a DAZN non cambierà nulla e potrà accedere al servizio in qualsiasi momento, mentre la visione gratuita in diretta delle partite di Serie A per chi non possiede un abbonamento alla piattaforma sarà possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti.