La Russa: "Italia ancora fuori da Mondiale sarebbe sberla pazzesca"

"Se l'Italia non giocherà il prossimo Mondiale ci dobbiamo sotterrare. Sarebbe una sberla pazzesca e a quel punto non si potrebbe fare più finta di niente. Ma sono convinto che stavolta non ci sfuggirà. Non andare sarebbe una sconfitta peggiore di quelle passate". Così il presidente del Senato Ignazio La Russa ospite della puntata n.743 de 'La Politica nel Pallone' di Emilio Mancuso su GR Parlamento. "Il problema del calcio mondiale credo sia la mancanza di equilibrio tra le attese dei giocatori e le esigenze delle società. Inoltre l'arrivo di tante proprietà straniere significa più un legittimo lucro che pura passione", ha aggiunto.