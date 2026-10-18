La Roma caccia i fantasmi Real: a Napoli l'esame di maturità

A quota 17 punti la banda di Gasp tiene la scia dell'Inter capolista in attesa che dallo Stadium arrivino magari buone notizie per un sorpasso (o al limite un aggancio) alla Lazio di Gattuso. Importante che nella sua prima partita da titolare il Toto Castro si sia preso la scena con una prestazione, in verità, non proprio eccelsa gol a parte. Difficilmente l'argentino ex Bologna giocherà in coppia con Malen, ma sapere di avere comunque a disposizione un attaccante così completo è tanta roba. A Gasperini sarà comunque piaciuta molto anche la tenuta difensiva: dopo l'imbarcata con il Real e quel poker così amaro, porta di nuovo immacolata. Con 3 gol al passivo, in campionato nessuno ha fatto meglio della retroguardia giallorossa. Che in queste prime 7 giornate ha mantenuto ben cinque volte lo zero al passivo. E poi la gioia per la prima volta di Emanuele Lulli che Gasperini aveva già aggregato alla prima squadra nella scorsa stagione (per lui quattro panchine: a Bergamo, Lecce e in casa contro Sassuolo e Milan). In estate ha fatto il ritiro estivo e in questo campionato è partito titolare cinque volte su sette. Gli manca solo di ascoltare la musichetta della Champions ma è probabile che martedì il giovane canterano giallorosso colmerà anche questa piccola lacuna...