De Rossi: "Partita equilibrata fino al capolavoro di Castro"

17 Ott 2026 - 23:47
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"Accettiamo il risultato. Abbiamo fatto una partita equilibrata fino al capolavoro di Castro. Quel gol ci ha fatto calare un pochino". Lo ha detto l'allenatore del Genoa, Daniele De Rossi, dopo la sconfitta contro la Roma di questa sera. De Rossi vede comunque la prestazione della sua squadra come un segnale di continuità. "Sono soddisfatto dell'atteggiamento dei ragazzi", ha detto ancora De Rossi. "La superiorità dell'avversario l'accettiamo già prima della gara, così come accettiamo il risultato. Poi le partite si devono giocare tutte e la gara è stata equilibrata fino al capolavoro di Castro. La loro rete ci ha tolto qualche certezza. E' difficile fare la partita fatta nel primo tempo per novanta minuti - ha aggiunto -. Nel secondo tempo ci siamo allungati, allontanandoci dalla loro porta". E poi ancora: "La gara di oggi credo sia comunque un passo avanti nel nostro percorso. Stiamo dando continuità, non di risultati, ma di prestazioni e tigna". 

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