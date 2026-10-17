Castro: "Felice del primo gol dopo tanti pali presi. Lulli lavora come un cane"

Santiago Castro ha sbloccato la partita con il Genoa con un gol straordinario: "Sono contentissimo, era troppo importante oggi. Sapevamo che loro si schierano uno contro uno, sapevamo che De Rossi si schiera così e gioca bene. Nel secondo tempo abbiamo trovato gol e abbiamo giocato bene, avuto occasioni. Oggi i giocatori senza tanti minuti hanno giocato, hanno avuto fiducia, ce l'ha data lo staff. Io sono tre anni più grande di Lulli e sono contento per lui perché lavora come un cane. Spinge. È un ragazzo d'oro. Lavezzi ha segnato un gol in Milan-Napoli come il mio? Sì, conosco il Pocho. L'altro giorno eravamo alla partita d'addio di Leo Messi. Una grande persona, ha fatto tantissimi gol. Comunque sono felice per il primo gol con la Roma, ha tardato ad arrivare, ho preso tanti pali. Ma abbiamo lavorato tanto qui, con i ragazzi argentini ma non solo. Mi hanno dato tanta fiducia. Oggi abbiamo giocato senza che qualcuno si senta sempre titolare o meno, abbiamo vinto una partita difficile".