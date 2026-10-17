ROMA

Roma, Gasperini: "Ottima reazione dopo il Real, ma questo è un gruppo straordinario"

Il tecnico giallorosso: "Avevamo un sacco di giovani e sono stati tutti bravissimi: non era una vittoria scontata"

17 Ott 2026 - 23:09
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La missione era quella di rialzare subito la testa dopo il ko in Champions contro il Real Madrid e Gasperini, in piena emergenza per le assenze di Malen, Dybala, Cristante, Koné e Svilar, non può quindi che essere felice per il successo contro il Genoa che tiene la sua Roma a ridosso della capolista Inter. Una Roma che non faceva così tanti punti dopo sette giornate da ben 12 anni. "Questa sera non era una partita facile anche perché, soprattutto nel primo tempo, non era semplice prendere le misure al Genoa. Nel secondo tempo poi abbiamo fatto meglio, anche avendo una squadra giovanissima in campo. Devo dire che sono stati tutti bravissimi".

La squadra ha avuto una bella reazione dopo la sconfitta contro il Real...
"Ma non avevo dubbi su questo - dice Gasperini -, perché conosco bene questo gruppo che sotto l'aspetta caratteriale e motivazionale è straordinario. Era una partita complessa e l'abbiamo sbloccata con una giocata fantastica di Castro, ma poi siamo venuti fuori tutti. Abbiamo vinto una partita che conta molto".

Poi di nuovo sul ko di Champions: "Perdere in quella maniera è stato devastante, avevamo fatto una prestazione di assoluto valore e strameritata nel risultato. Ce la siamo complicata in 7 minuti con tre calci d'angolo che non erano frutto di niente, solo di un po' di pressione e contro una squadra in grandissima difficoltà. Questo ci ha dato enormemente fastidio, non avevo dubbi che avremmo reagito così. Ho volutamente scelto di cambiare molto, questi ragazzi avevano un'energia addosso che molti ragazzi hanno vissuto in panchina col Real. Ero sicuro che non avremmo fallito sotto quel profilo. Poi il Genoa, sul piano tattico, ci creava dei problemi anche se non aveva i campioni del Real Madrid".

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