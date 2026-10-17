Roma, Gasperini: "Ottima reazione dopo il Real, ma questo è un gruppo straordinario"

La missione era quella di rialzare subito la testa dopo il ko in Champions contro il Real Madrid e Gasperini, in piena emergenza per le assenze di Malen, Dybala, Cristante, Koné e Svilar, non può quindi che essere felice per il successo contro il Genoa che tiene la sua Roma a ridosso della capolista Inter. Una Roma che non faceva così tanti punti dopo sette giornate da ben 12 anni. "Questa sera non era una partita facile anche perché, soprattutto nel primo tempo, non era semplice prendere le misure al Genoa. Nel secondo tempo poi abbiamo fatto meglio, anche avendo una squadra giovanissima in campo. Devo dire che sono stati tutti bravissimi".



La squadra ha avuto una bella reazione dopo la sconfitta contro il Real...

"Ma non avevo dubbi su questo - dice Gasperini -, perché conosco bene questo gruppo che sotto l'aspetta caratteriale e motivazionale è straordinario. Era una partita complessa e l'abbiamo sbloccata con una giocata fantastica di Castro, ma poi siamo venuti fuori tutti. Abbiamo vinto una partita che conta molto".