Inter, Barella: "Complimenti a Carlos Augusto, non ci sono titolari"

"A Carlos Augusto posso solo fare i complimenti, perché si parla sempre dei titolari, di chi gioca e di chi va in panchina, ma poi ci sono i giocatori come lui: se c'è chi entra così vuol dire che non ci sono titolari". Il centrocampista dell'Inter Nicolò Barella elogia il compagno di squadra: "Siamo un gruppo che vuole mantenere lo scudetto sul petto, il gruppo serve a questo - ha detto a Dazn - Io capitano? No, è Lautaro. Per essere importante per la squadra non serve la fascia, è giusto che ce l'abbia lui ma io provo comunque a dare una mano. Sappiamo che dobbiamo migliorare, anche oggi nei primi minuti abbiamo fatto fatica, dobbiamo migliorare l'approccio".