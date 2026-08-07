La rivincita di Artan: escluso dai Mondiali, dirigerà la Supercoppa Uefa. Di Bello al Var

L'aveva anticipato la Uefa già un mese fa, ma adesso è ufficiale: Omar Abdulkadir Artan, il direttore di gara somalo a cui era stato vietato l'accesso negli Stati Uniti poco prima del Mondiale a causa di un possibile caso di omonimia con un membro del gruppo terroristico Al-Shabab e delle restrizioni sui visti per il suo Paese, sarà l'arbitro della Supercoppa Uefa tra PSG e Aston Villa in programma mercoledì 12 agosto alle 21:00 al Salzburg Stadion di Salisburgo. Il classe 1992, divenuto una star in patria dopo l'estromissione dal Mondiale da parte dell'amministrazione Trump, potrà dunque prendersi la sua rivincita e ad aiutarlo ci sarà anche un po' di Italia visto che Marco Di Bello sarà l'addetto al Var.