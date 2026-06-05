La ricetta di De Siervo: "Dagli arbitri meno interruzioni, così si alza minutaggio effettivo"

L'ad della Lega Serie A ha poi aggiunto: "Siamo il campionato che più spende al mondo per dare tecnologia al servizio degli arbitri, siamo l'unico campionato al mondo che registra tutto in ogni circostanza per cui non ci sono rischi di nessun tipo. Dobbiamo cercare tutti di essere meno polemici e di goderci la parte positiva e non necessariamente quella che appassiona sempre e solo i presunti influencer che vivono di offese e sospetti".