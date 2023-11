La Premier non vieta i prestiti fra club della stessa proprietà: il Newcastle può puntare a CR7 e Benzema

L'APERTURA all'arabia

La mozione ha ricevuto tredici voti a favore su venti, uno in meno rispetto al quorum richiesto per l'approvazione

Portogallo, altro record per Ronaldo: presenza numero 200



















Cristiano Ronaldo e Karim Benzema nella stessa squadra. E' successo al Real Madrid, ma in futuro potrebbe ricapitare, stavolta in Premier League. Il campionato inglese ha bocciato a sorpresa la mozione per vietare i prestiti fra club della stessa proprietà e ciò ha automaticamente aperto la strada al Newcastle, che potenzialmente potrebbe attingere dalla Saudi Pro League per portarsi a casa gratuitamente i due fuoriclasse.

I rapporti fra il club presieduto da Yasir Al-Rumayyan e il campionato arabo sono ormai noti a tutti, complice la presenza del fondo PIF che non detiene soltanto la squadra britannica, ma anche l'Al-Ittihād e l'Al-Nassr dove giocano il fuoriclasse francese e il fenomeno lusitano. Per ora i Magpies sono intenzionati a sostituire a gennaio Sandro Tonali, squalificato a causa del caso scommesse, con Ruben Neves che milita nell'Al-Hilal, ma nulla toglie che in futuro possano espandere i propri orizzonti.

Da N'Golo Kanté a Kalidou Koulibaly passando per Neymar, Sergej Milinković-Savić, Franck Kessiè, Riyad Mahrez e Roberto Firmino sono moltissimi i giocatori che, ingolositi dalla possibilità di giocare in Premier League e in Champions League, potrebbero raggiungere nuovamente l'Europa e scavalcare la Manica. Il tutto perché il provvedimento per metter al bando l'eventuale scambio di calciatori ha trovato il favore di tredici club su venti quando era necessario raggiungere almeno i due terzi dei partecipanti all'assemblea, quindi quattordici squadre, per approvarlo.

Un voto che non favorisce soltanto il Newcastle, ma anche il Crystal Palace di proprietà del gruppo Eagle e John Textor che, già nella sessione di gennaio, potrà attingere dal Botafogo o dal Molenbeek e dal Lione, il tutto in attesa di vedere Cristiano Ronaldo e Karim Benzema torneranno a vestire gli stessi colori a gennaio.